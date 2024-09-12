У Латвії запропонували не визнавати дипломи, отримані в Росії після початку війни в Україні

Опозиційні депутати висловили занепокоєння тим, що Росія активно залучає студентів з Латвії та інших європейських країн до своїх вишів. На їхню думку, після повернення на батьківщину ці випускники можуть сприяти поширенню російського впливу.

Національне об'єднання зазначає, що серед громадян Латвії, затриманих Службою державної безпеки торік, є ті, хто навчався або продовжує навчатися в Росії.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що ці поправки можуть знизити інтерес молоді до участі в пропагандистських заходах і зменшити загрози національній безпеці.