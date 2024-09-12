В Латвии предложили не признавать дипломы, полученные в России после начала войны в Украине

Оппозиционные депутаты выразили обеспокоенность тем, что Россия активно привлекает студентов из Латвии и других европейских стран в свои вузы. По их мнению, по возвращении на родину эти выпускники могут способствовать распространению российского влияния.

Национальное объединение отмечает, что среди граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, есть те, кто учился или продолжает учиться в России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные поправки могут снизить интерес молодежи к участию в пропагандистских мероприятиях и уменьшить угрозы национальной безопасности.