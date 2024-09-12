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В Латвии предложили не признавать дипломы, полученные в России после начала войны в Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Латвия не будет признавать документы об образовании, полученные в России после 24 февраля 2022 года - даты начала полномасштабной войны РФ против Украины. Такие изменения в законодательство предложили внести депутаты Национального объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Оппозиционные депутаты выразили обеспокоенность тем, что Россия активно привлекает студентов из Латвии и других европейских стран в свои вузы. По их мнению, по возвращении на родину эти выпускники могут способствовать распространению российского влияния.

Национальное объединение отмечает, что среди граждан Латвии, задержанных Службой государственной безопасности в прошлом году, есть те, кто учился или продолжает учиться в России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данные поправки могут снизить интерес молодежи к участию в пропагандистских мероприятиях и уменьшить угрозы национальной безопасности.

Отношения Латвии и России

Отношения между Россией и Латвией в последние годы существенно обострились, что непосредственно отразилось на работе российских дипломатов в этой балтийской стране.

В связи с геополитической ситуацией и обострением отношений между Россией и западными странами, включая страны Балтии, положение российских дипломатов в Латвии стало крайне сложным. Обе страны неоднократно прибегали к этому шагу, обвиняя друг друга в шпионаже, вмешательстве во внутренние дела и других нарушениях дипломатических норм.

Российскому посольству в Латвии были существенно ограничены возможности работы, включая сложности с получением виз для российских дипломатов и членов их семей, а также ограничения на передвижение по территории страны.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс объявил 8 сентября о том, что в восточной части страны был обнаружен упавший российский беспилотник.

По предварительным данным, это был дрон модели Shahed, оснащенный взрывчаткой. В связи с этим инцидентом латвийские власти инициировали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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