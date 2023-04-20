В Латвії заборонили святкування Дня перемоги, Сейм прийняв закон

Сейм Латвії у двох читанням ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер в цей день в країні заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За закон проголосували 79 депутатів. Згідно з анотацією, мета закону - захистити інтереси країни та суспільства, а також уникнути заворушень.

Закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії як демократичної і національної держави, прославляння війни й спотворення відображення історичних подій. Рішення було прийнято на знак солідарності з народом України.

"Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7-ї години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи", - відзначає видання.