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В Латвии запретили празднование Дня победы, Сейм принял закон

Фото: в Латвии запретили празднование Дня победы, Сейм принял закон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

За закон проголосовали 79 депутатов. Согласно аннотации, цель закона - защитить интересы страны и общества, а также избежать беспорядков.

Закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, прославления войны и искажения отражения исторических событий. Решение было принято в знак солидарности с народом Украины.

"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", - отмечает издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом месяце, в марте, в Украине приняли изменения в закон "О географических названиях", в соответствии с которыми запрещается использование символики российской имперской политики.

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Латвия