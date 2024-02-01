UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвії заборонили спортсменам грати проти збірних Росії та Білорусі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сейм Латвії в четвер, 1 лютого, офіційно заборонив спортсменам збірних країни грати проти збірних Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, Сейм ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним Латвії буде заборонено грати проти збірних Росії або Білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Крім цього, документ передбачає, що Латвії заборонено організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту (дорослих, юнацьких та юніорських), у яких національні збірні Росії або Білорусі беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.

У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що "в російській зовнішньополітичній доктрині одним із напрямів поширення її цінностей є використання так званої "м'якої сили" в побудові стосунків із зарубіжними країнами, і спорт є одним із способів його використання".

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом добиватися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

До цього в уряді Литви провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація