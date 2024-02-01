RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Латвии запретили спортсменам играть против сборных России и Беларуси

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сейм Латвии в четверг, 1 февраля, официально запретил спортсменам сборных страны играть против сборных России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о спорте, которые предусматривают, что сборным Латвии будет запрещено играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Помимо этого документ предусматривает, что Латвии запрещено организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта (взрослых, юношеских и юниорских), в которых национальные сборные России или Беларуси участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе.

В пояснительном записке к закону говорится, что "в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в построении отношения с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования".

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

До этого в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна России против УкраиныРоссийская Федерация