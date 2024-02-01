В Латвии запретили спортсменам играть против сборных России и Беларуси

Так, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о спорте, которые предусматривают, что сборным Латвии будет запрещено играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Помимо этого документ предусматривает, что Латвии запрещено организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта (взрослых, юношеских и юниорских), в которых национальные сборные России или Беларуси участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе.

В пояснительном записке к закону говорится, что "в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой "мягкой силы" в построении отношения с зарубежными странами, и спорт является одним из способов его использования".

Отношение Литвы к России

Недавно министры иностранных дел Эстонии и Литвы осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал международное сообщество вместе добиваться возвращения незаконно вывезенных россиянами украинских детей.

До этого в правительстве Литвы провели совещание, посвященное возможностям недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024.

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