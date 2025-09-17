В Латвії викрили шпигуна, який передавав Росії дані про військові об’єкти

У Ризі арештований чоловік, який передавав Росії секретні дані про військові об'єкти та присутність НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Служба державної безпеки Латвії повідомила про арешт підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Його затримали ще 27 серпня і зараз проти нього розпочато кримінальний процес за незаконне збирання та передачу інформації іноземній розвідці.
За даними СДБ, чоловік передавав російській розвідці відомості про:
розташування та планування військових об’єктів;
системи безпеки і будівництво нових об’єктів;
навчання військовослужбовців;
присутність солдатів інших країн НАТО на території Латвії.
Спецслужби вважають, що інформація могла бути використана проти безпеки Латвії та інших країн Балтії.
СДБ провела слідчі дії на чотирьох об’єктах у Ризі та її околицях, пов’язаних із затриманим. Під час обшуків були вилучені носії даних та документи, які зараз проходять детальне дослідження.
На час розслідування підозрюваному обрано арешт.
Нагадаємо, у Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.
Крім цього, влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.
За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.