Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Латвії викрили шпигуна, який передавав Росії дані про військові об’єкти

Фото: у Латвії затримали шпигуна РФ (facebook.com/Latvijas.drosibas.dienests)
Автор: Савченко Юлія

У Ризі арештований чоловік, який передавав Росії секретні дані про військові об'єкти та присутність НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Служба державної безпеки Латвії повідомила про арешт підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Його затримали ще 27 серпня і зараз проти нього розпочато кримінальний процес за незаконне збирання та передачу інформації іноземній розвідці.

За даними СДБ, чоловік передавав російській розвідці відомості про:

  • розташування та планування військових об’єктів;

  • системи безпеки і будівництво нових об’єктів;

  • навчання військовослужбовців;

  • присутність солдатів інших країн НАТО на території Латвії.

Спецслужби вважають, що інформація могла бути використана проти безпеки Латвії та інших країн Балтії.

СДБ провела слідчі дії на чотирьох об’єктах у Ризі та її околицях, пов’язаних із затриманим. Під час обшуків були вилучені носії даних та документи, які зараз проходять детальне дослідження.

На час розслідування підозрюваному обрано арешт. 

Нагадаємо, у Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього, влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська ФСБ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

За даними ГУР, пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

Російська ФедераціяЛатвія