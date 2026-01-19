У Латвії викрили мережу шпигунів РФ, передавали дані про військову техніку та українців

У Латвії затримали щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням "Антифашисти Прибалтики", яке створило мережу інформаторів для передачі російським спецслужбам даних про військову техніку, українців і прихильників України в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.
Арешти відбулися на підставі документів, отриманих організацією "Центр Досьє" російського опозиціонера Михаїла Ходорковського та переданих програмі латвійського телеканалу TV3 Nekā personīga.
Згідно з матеріалами розслідування, учасники угруповання збирали інформацію про пересування військової техніки, громадян з українською символікою, а також про людей, які фінансово підтримують Україну.
Окрім цього, вони намагалися проникнути на підприємства з виробництва дронів у Латвії, влаштовуючись на роботу або видаючи себе за постачальників і іноземних партнерів.
Одним із фігурантів справи є охоронець магазину Ігор Андрєєв. Він протягом тривалого часу передавав російським спецслужбам персональні дані відвідувачів із проукраїнською позицією та номери їхніх автомобілів, отримані під час роботи.
Служба державної безпеки Латвії раніше заявляла, що "Антифашисти Прибалтики" координували свою діяльність через спеціально створені Telegram-групи та діяли проти національної безпеки держави. Кримінальну справу проти угруповання було відкрито ще в листопаді 2022 року.
Наразі під судом перебувають двоє учасників угруповання - Татьяна Андрієць і Александр Жгун. Ще кілька фігурантів, зокрема Сергєй Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс, втекли до Росії або Білорусі.
Прокурорка Зане Лодзіня наголосила, що головним завданням угруповання було формування кола нелояльних Латвії осіб. Надалі їх планували використати для дестабілізації ситуації, організації заворушень і дій проти демократії, посадових осіб та проукраїнськи налаштованих громадян.
Служба державної безпеки Латвії офіційно підтвердила початок кримінального процесу за статтею про шпигунство. За керівництво злочинною організацією та участь у її діяльності підозрюваним загрожує довічне ув’язнення або позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.
Нагадаємо, у Брюсселі правоохоронці затримали офіцера місцевої поліції, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь Китаю та, ймовірно, Росії.
За наявними даними, він мав доступ до міжнародного дипломатичного середовища в бельгійській столиці, що дозволяло отримувати чутливу інформацію. Підрозділ, у якому служив офіцер, відповідав за безпеку районів поблизу інституцій Європейського Союзу.
Крім того, раніше повідомлялося про вербування Росією підлітків у Нідерландах. Поліція затримала двох 17-річних юнаків, яких підозрюють у зборі розвідувальних даних у Гаазі на замовлення проросійського хакера. За версією прокуратури, один із них у серпні здійснював обхід поблизу будівель Європолу, Євроюсту та посольства Канади зі спеціальним пристроєм для виявлення мереж і можливого перехоплення даних. С
лідство вважає, що підлітки могли діяти в інтересах російської розвідки, підтримуючи зв’язок через Telegram.