Литва викрила групу агентів РФ: координували вибухи посилок у Європі та підпал IKEA

Литва, Четвер 18 вересня 2025 00:05
UA EN RU
Литва викрила групу агентів РФ: координували вибухи посилок у Європі та підпал IKEA Ілюстративне фото: склад IKEA у Вільнюсі підпалили за вказівкою Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Прокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви виявили групу осіб, які планували 4 теракти у різних європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прокуратуру Литви.

Литва підозрює групу осіб у скоєнні щонайменш чотирьох терористичних актів, повʼязаних з відправкою вибухових пристроїв курʼєрськими компаніями "DPD" та "DHL".

Вони стались 20, 21 та 22 липня 2024 року. Четверта партія не спалахнула через технічну несправність, яка завадила детонації вибухового пристрою.

Розслідування встановило, що саморобні вибухово-запальні заряди високої потужності керувалися електронними таймерами, захованими в масажних подушках, а додаткові суміші легкозаймистих речовин були заховані в тюбиках від засобів гігієни та косметики. Вибухово-запальний ефект досягався за допомогою матеріалу, що використовується в промислових та військових цілях – терміту, який має надзвичайно високу температуру горіння.

Хто планував вибухи

Під час досудового розслідування було встановлено, що зазначені злочини були організовані, а їх виконання координувалося громадянами Російської Федерації, пов'язаними з військово-розвідувальними службами РФ, ідеться у повідомленні Прокуратури Литви.

Кілька з них також безпосередньо причетні до спроби терористичного акту 9 травня 2024 року у Вільнюсі, коли було підпалено магазин IKEA.

Прокуратура Литви назвала прізвища кількох із них. Це громадянин України Даніїл Громов, який також має російський паспорт на імʼя Ярослава Михайлова. Також це громадянин Литви та Росії Томас Довгань Стабачінскас. Ще одним підозрюваним є громадянин РФ Андрій Бабуров. Їх оголосили у міжнародний розшук. Всього слідство вважає, що група причетних до актів підриву вибухових пристроїв складає 15 осіб.

Було встановлено, що під час організації та підготовки до вчинення терористичних актів для виконання індивідуальних завдань також використовувалися інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії та України. Їх вербували через Telegram, пропонуючи винагороду та виплачуючи криптовалюту.

Хто стоїть за підпалом IKEA у Вільнюсі

Раніше прокуратура Литви повідомляла, що спецслужби РФ причетні до підпалу складу IKEA у Вільнюсі. Для цього РФ завербувала двох українців. Литовські правоохоронці розглядають підпал складу IKEA як теракт. Вони встановили, що злочинцями виявилися двоє українців, яким не виповнилося й 20 років. При цьому один з них - неповнолітній.

За інформацією правоохоронців, українці навесні 2024 року під час таємної зустрічі у Варшаві погодилися за 10 тисяч євро влаштувати підпали і вибухи в торгових центрах Литви і Латвії.

На думку литовської прокуратури, спецслужби РФ "не випадково" захотіли влаштувати пожежу на складі IKEA - компанія зробила значний внесок у підтримку України від початку повномасштабної війни, а також пішла з Росії.

Варто зазначити, що, на думку прем'єра Польщі Дональда Туска, Росія найняла українців для скоєння теракту у Вільнюсі, щоб посіяти розкол і послабити підтримку України в обороні проти російського вторгнення.

