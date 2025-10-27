В Латвии разоблачили группу агентов России, которые готовили поджоги
В Латвии планируют начать уголовное преследование в отношении четырех лиц, которые подозреваются в работе на Россию. В частности, они занимались поджогами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Расследование Службы госбезопасности показало, что по инициативе российских спецслужб была сформирована группа для совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства. Участники группы занимались планированием, организацией и проведением противоправных действий против различных объектов в Латвии, включая поджоги.
Весной этого года СГБ задержала троих из причастных, четвертый уже находился в тюрьме за другое преступление.
Доказательства показывают, что подозреваемые организовали умышленный поджог объекта частной компании осенью 2023 года, связанного с оборонным проектом. В начале 2024 года они готовились поджечь грузовик с украинскими номерами на объекте критической инфраструктуры, проводили разведку и видеофиксацию территории.
Кроме того, подозреваемые обследовали другие потенциальные цели, фиксировали их на фото и видео и направляли материалы организаторам в России.
СГБ приняла меры для предотвращения дальнейших преступных действий. Двое латвийских граждан обвиняются в содействии России и умышленном причинении ущерба чужому имуществу. Третий - в подстрекательстве и поиске исполнителей заданий, четвертый - в доставке исполнителей к месту преступления и содействии их побегу.
В Литве задержали группу агентов РФ
Напомним, в сентябре Прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы разоблачили российских агентов, которых подозревают в планировании как минимум четырех терактов в разных странах Европы. Взрывные посылки отправлялись через курьерские компании DPD и DHL, серии нападений произошли 20, 21 и 22 июля 2024 года, причем четвертая партия не сработала из‑за технической неисправности.
Следствие установило, что самодельные мощные взрывные и воспламеняющиеся заряды приводились в действие электронными таймерами и были спрятаны в массажных подушках. Дополнительные легко воспламеняющиеся смеси прятались в тюбиках с гигиеническими и косметическими средствами.
Для усиления эффекта использовали термит - промышленный/военный материал с чрезвычайно высокой температурой горения, что обеспечивало мощный взрывовозгорательный эффект.