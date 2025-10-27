В Латвии разоблачили группу агентов России, которые готовили поджоги

В Латвии планируют начать уголовное преследование в отношении четырех лиц, которые подозреваются в работе на Россию. В частности, они занимались поджогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Расследование Службы госбезопасности показало, что по инициативе российских спецслужб была сформирована группа для совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства. Участники группы занимались планированием, организацией и проведением противоправных действий против различных объектов в Латвии, включая поджоги.

Весной этого года СГБ задержала троих из причастных, четвертый уже находился в тюрьме за другое преступление.

Доказательства показывают, что подозреваемые организовали умышленный поджог объекта частной компании осенью 2023 года, связанного с оборонным проектом. В начале 2024 года они готовились поджечь грузовик с украинскими номерами на объекте критической инфраструктуры, проводили разведку и видеофиксацию территории.

Кроме того, подозреваемые обследовали другие потенциальные цели, фиксировали их на фото и видео и направляли материалы организаторам в России.

СГБ приняла меры для предотвращения дальнейших преступных действий. Двое латвийских граждан обвиняются в содействии России и умышленном причинении ущерба чужому имуществу. Третий - в подстрекательстве и поиске исполнителей заданий, четвертый - в доставке исполнителей к месту преступления и содействии их побегу.