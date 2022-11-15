UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвії пропонують закрити небо над Україною після удару РФ по території Польщі

Фото: міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс обурений сьогоднішнім ракетним ударом РФ по території Польщі. Єдиним правильним рішенням вважає закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністр оборони Латвії Артіса Пабрікса.

"Моя перша реакція, після того, як росіяни вдарили по території Польщі - четверта стаття, так само, як і протиповітряна оборона українського повітря", - написав Пабрікс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.

Також раніше ми писали, що сьогодні вдень, близько 14:30, російські війська вдарили територією України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВійна Росії проти України