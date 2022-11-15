В Латвии предлагают закрыть небо над Украиной после удара РФ по территории Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министр обороны Латвии Артиса Пабрикса.

"Моя первая реакция после того, как россияне ударили по территории Польши - четвертая статья, так же, как и противовоздушная оборона украинского воздуха", - написал Пабрикс.

Позже министр добавил, что в ответ на удар России Североатлантический альянс мог бы инициировать соглашение, согласно которому Польше и Украине предоставляли бы "дополнительную противовоздушную оборону".