Понад 90 ракет та 10 "Шахедів": звідки війська РФ завдавали ударів по Україні

Сьогодні вдень, близько 14:30, російські війська вдарили територією України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як і передбачалося, ворог продовжує атакувати високоточною зброєю об'єкти критичної інфраструктури України.

За попередніми даними, силами ППО знищено 73 крилаті ракети ворога і всі 10 дронів-камікадзе.

Усього було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з Ростовської області, а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.

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