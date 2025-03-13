У Латвії продовжили прийом документів на продовження посвідок на проживання для українців

Управління у справах громадянства та міграції Латвії (PMLP) продовжить приймати документи на пролонгування терміну дії посвідок на проживання для українців до початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Управління та міграції Латвії у Facebook.

4 березня завершився термін дії посвідок, виданих 15 000 громадянам України, однак лише незначна частина встигла подати документи для їх продовження. PMLP закликає українців перевірити термін дії своїх документів та подати необхідні заявки, щоб не втратити право на працевлаштування та соціальні послуги.

Раніше РБК-Україна розповідало, що латвійські прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, аби потрапити до Росії. Інформацію про підозрілу особу прикордонники отримали з камер спостереження у волості Залісся, після чого вирушили на перевірку.

Також ми писали, що у Латвії було подано законопроект, який обмежує угоди з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі через загрози національній безпеці. Ініціатором є фракція "Нова Єдність", метою законопроекту є запобігання шкідливій діяльності та обходу санкцій. Обмеження стосуються як громадян, так і юридичних осіб з цих країн, але не поширюються на осіб з постійним дозволом на проживання в ЄС. Законопроект спрямований на зміцнення безпеки Латвії в умовах гібридної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.