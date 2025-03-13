В Латвии продолжили прием документов на продление видов на жительство для украинцев

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) продолжит принимать документы на пролонгацию срока действия видов на жительство для украинцев до начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления и миграции Латвии в Facebook.

4 марта завершился срок действия удостоверений, выданных 15 000 гражданам Украины, однако лишь незначительная часть успела подать документы для их продления. PMLP призывает украинцев проверить срок действия своих документов и подать необходимые заявки, чтобы не потерять право на трудоустройство и социальные услуги.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что латвийские пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы попасть в Россию. Информацию о подозрительной личности пограничники получили с камер наблюдения в волости Залесье, после чего отправились на проверку.

Также мы писали, что в Латвии был подан законопроект, который ограничивает сделки с недвижимостью для граждан России и Беларуси из-за угрозы национальной безопасности. Инициатором является фракция "Новое Единство", целью законопроекта является предотвращение вредной деятельности и обхода санкций. Ограничения касаются как граждан, так и юридических лиц из этих стран, но не распространяются на лиц с постоянным видом на жительство в ЕС. Законопроект направлен на укрепление безопасности Латвии в условиях гибридной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.