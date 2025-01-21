У Латвії хочуть заборонити росіянам і білорусам купувати нерухомість

У Латвії на розгляд Сейму було подано законопроект, який обмежує угоди, що загрожують національній безпеці. Мова про заборону на придбання нерухомості громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Ініціатором законопроекту є парламентська фракція "Нової Єдності", а його мета - не допустити шкідливої та небезпечної з погляду державних інтересів діяльності, а також не дозволити обходити санкції.

Законопроект стосується як безпосередньо громадян країн-агресорів, так і юридичних утворень, створених у Росії та Білорусі, а також тих, чиї реальні бенефіціари - громадяни цих держав.

Обмеження не будуть поширені на осіб, що набули статусу постійного жителя Європейського союзу або дозвіл на постійне перебування в Латвії відповідно до вимог Закону "Про імміграцію".

"В умовах гібридної війни, щоб захистити демократичну правову державу і зміцнити безпеку нашої країни, необхідно включити в правове регулювання потрібні інструменти. Ми діємо превентивно, щоб унеможливити будь-які можливості втручання Росії та Білорусі в наші внутрішні справи", - пояснила парламентський секретар Міністерства юстиції Лаума Паегкална.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Латвії планує внести правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачає заборону громадянам Росії та Білорусі обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.