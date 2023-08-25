ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Латвії органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у РФ

П'ятниця 25 серпня 2023 06:05
UA EN RU
У Латвії органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які хочуть навчатися у РФ Фото: У Латвії органи держбезпеки перевірятимуть студентів із РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Латвійська служба держбезпеки (VDD) має намір перевіряти тих громадян Латвії, які хочуть проходити навчання у російських вишах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Раніше посольство Росії в Латвії повідомило, що 17 серпня відбулася зустріч для абітурієнтів, яким уряд РФ надав цього року квоту на безкоштовне навчання. За даними диппредставництва, близько 110 осіб з Латвії продовжать навчання в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших містах РФ.

У зв'язку з цим у службі держбезпеки Латвії підкреслили, що навчання у російських вишах пов'язане з ризиками шпигунства та вербування спецслужбами РФ, а нині вони особливо високі. Тому особи, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють до уваги Служби держбезпеки.

Російські шпигуни в Європі

Минулого тижня Служба держбезпеки Латвії затримала чоловіка, який був шанувальником групи "Антифашисти Прибалтики" – його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Крім того, у Польщі нещодавно було затримано російського агента, який спостерігав за військовими об'єктами та морськими портами в країні. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що це було вже 15 людей, затриманих у рамках розслідування проти шпигунської мережі.

А в Британії затримали трьох громадян Болгарії, які проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію. Поліція боротьби з тероризмом Британії публічно заявляла про те, що все більше часу йде на шпигунство, особливо з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Бахмута та захопили російські позиції: карти боїв ISW
ЗСУ просунулися в районі Бахмута та захопили російські позиції: карти боїв ISW
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам