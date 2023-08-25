В Латвии органы госбезопасности будут проверять студентов, которые хотят учиться в РФ
Латвийская служба госбезопасности (VDD) намерена проверять тех граждан Латвии, которые хотят проходить обучение в российских вузах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Ранее посольство России в Латвии сообщило, что 17 августа состоялась встреча для абитуриентов, которым правительство РФ предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение. По данным диппредставительства, около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других городах РФ.
В этой связи в службе госбезопасности Латвии подчеркнули, что обучение в российских вузах связано с рисками шпионажа и вербовки спецслужбами РФ, а ныне они особенно высоки. Поэтому лица, избравшие учебу в российских вузах, попадают во внимание Службы госбезопасности.
Российские шпионы в Европе
На прошлой неделе Служба госбезопасности Латвии задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики" – его подозревают в шпионаже в пользу России.
Кроме того, в Польше недавно был задержан российский агент, который наблюдал за военными объектами и морскими портами в стране. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что это был уже 15 человек, задержанный в рамках расследования против шпионской сети.
А в Британии задержали троих граждан Болгарии, проживавших недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона - их подозревают в шпионаже на Россию. Полиция борьбы с терроризмом Британии публично заявляла о том, что все больше времени уходит на шпионаж, особенно со стороны России.
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