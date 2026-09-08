У Латвії готують заборону автобусних рейсів до Росії та Білорусі

Наразі відповідно до міжнародної угоди діє один регулярний автобусний маршрут з Латвії до Росії. Щоденні рейси до Москви здійснює компанія Norma-A, яка працює під брендом Ecolines.

Дозвіл на цей маршрут чинний до 9 січня 2027 року. У Міністерстві сполучення заявили, що продовжувати його не планують.

Паралельно відомство підготувало інформаційний звіт про подальшу організацію міжнародних автомобільних перевезень із Росією та вдосконалення нормативного регулювання.

У документі аналізується обмін дозволами на автомобільні перевезення між Латвією та Росією у 2022–2026 роках, його вплив на економіку та зайнятість, а також ситуація з пасажирськими перевезеннями. Звіт також має визначити необхідність подальших змін у законодавстві та буде поданий на розгляд уряду.

Чому обмеження можуть не спрацювати повністю

Ще торік уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства сполучення заборонити з 1 листопада 2025 року до 31 жовтня 2026 року нерегулярні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі. Наразі міністерство готує розпорядження про продовження цієї заборони ще на рік.

Водночас у відомстві визнають, що обмеження регулярних рейсів із Латвії не матиме повного ефекту. Пасажири можуть користуватися стикувальними маршрутами через Естонію та Литву, а також послугами мікроавтобусів, на які не поширюються правила, що регулюють автобусні перевезення.

Тому Міністерство сполучення продовжить оцінювати безпекові, економічні та міжнародно-правові аспекти, щоб виробити скоординоване рішення на рівні країн Балтії та Європейського Союзу.

Скільки людей їздять маршрутом до Москви

Національне об'єднання Латвії виступає за повне припинення пасажирських перевезень із Росією та закликає Міністерство сполучення не продовжувати ліцензії перевізників, які здійснюють регулярні рейси до РФ.

За даними політичної сили, у першому півріччі 2026 року маршрутом Рига—Москва скористалися 9079 пасажирів. При цьому в червні порівняно із січнем попит на цей маршрут зріс більш ніж на чверть, що, на думку Національного об'єднання, супроводжується зростанням безпекових ризиків.