У Латвії готують заборону автобусних рейсів до Росії та Білорусі

Міністерство сполучення Латвії підготувало законодавчі зміни, які передбачають повне припинення міжнародних пасажирських автобусних перевезень до Росії та Білорусі з наступного року. Заборона також стосуватиметься транзитних рейсів через Латвію до цих країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійське агентство Delfi.
Наразі відповідно до міжнародної угоди діє один регулярний автобусний маршрут з Латвії до Росії. Щоденні рейси до Москви здійснює компанія Norma-A, яка працює під брендом Ecolines.
Дозвіл на цей маршрут чинний до 9 січня 2027 року. У Міністерстві сполучення заявили, що продовжувати його не планують.
Паралельно відомство підготувало інформаційний звіт про подальшу організацію міжнародних автомобільних перевезень із Росією та вдосконалення нормативного регулювання.
У документі аналізується обмін дозволами на автомобільні перевезення між Латвією та Росією у 2022–2026 роках, його вплив на економіку та зайнятість, а також ситуація з пасажирськими перевезеннями. Звіт також має визначити необхідність подальших змін у законодавстві та буде поданий на розгляд уряду.
Ще торік уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства сполучення заборонити з 1 листопада 2025 року до 31 жовтня 2026 року нерегулярні пасажирські перевезення до Росії та Білорусі. Наразі міністерство готує розпорядження про продовження цієї заборони ще на рік.
Водночас у відомстві визнають, що обмеження регулярних рейсів із Латвії не матиме повного ефекту. Пасажири можуть користуватися стикувальними маршрутами через Естонію та Литву, а також послугами мікроавтобусів, на які не поширюються правила, що регулюють автобусні перевезення.
Тому Міністерство сполучення продовжить оцінювати безпекові, економічні та міжнародно-правові аспекти, щоб виробити скоординоване рішення на рівні країн Балтії та Європейського Союзу.
Національне об'єднання Латвії виступає за повне припинення пасажирських перевезень із Росією та закликає Міністерство сполучення не продовжувати ліцензії перевізників, які здійснюють регулярні рейси до РФ.
За даними політичної сили, у першому півріччі 2026 року маршрутом Рига—Москва скористалися 9079 пасажирів. При цьому в червні порівняно із січнем попит на цей маршрут зріс більш ніж на чверть, що, на думку Національного об'єднання, супроводжується зростанням безпекових ризиків.
У Латвії постійно нагадують європейським сусідам про надзвичайну небезпеку з боку РФ та її білоруського посіпаки. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав, що ворожі операції відбуваються вже сьогодні, а не є загрозою віддаленого майбутнього.
Вже з 1 вересня у Латвії запровадили масштабну заборону на імпорт широкого переліку промислових товарів із Росії та Білорусі. Обмеження стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни.
У Латвії почали публікувати списки компаній, які торгують із РФ та Білоруссю. Раніше така інформація не була загальнодоступною, оскільки підлягала обмеженням конфіденційності.