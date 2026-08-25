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Латвія готує масштабну заборону імпорту з РФ та Білорусі з 1 вересня

19:59 25.08.2026 Вт
2 хв
Що увійшло у список товарів?
aimg Валерій Ульяненко
Латвія готує масштабну заборону імпорту з РФ та Білорусі з 1 вересня Ілюстративне фото: кордон з Росією (Getty Images)
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Латвія з 1 вересня запровадить масштабну заборону на імпорт широкого переліку промислових товарів із Росії та Білорусі. Обмеження стосуватимуться як прямого ввезення, так і постачань через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відповідні нові правила ухвалив латвійський уряд на засіданні у вівторок, 25 серпня.

Сейм Латвії підтримав рішення про заборону торгівлі з РФ та Білоруссю ще наприкінці липня. Постанова уряду остаточно зафіксувала точну дату набрання чинності цими обмеженнями - 1 вересня цього року.

Що саме потрапило під заборону

Обмеження охоплюють значну групу товарів широкого вжитку та готової продукції. Зокрема, до переліку увійшли:

  • друковані книги, газети та інша поліграфічна продукція;
  • одяг, взуття, головні убори та інші готові текстильні вироби;
  • іграшки, ігри та спортивне приладдя.

Заборона діятиме навіть у тому випадку, якщо ці товари виробництва РФ чи Білорусі ввозитимуться на територію Латвії через інші країни.

Головним завданням рішення є захист інтересів національної безпеки Латвії. Крім того, уряд країни прагне суттєво зменшити експортні доходи бюджетів Росії та Білорусі, а також повністю перекрити канали потрапляння російських пропагандистських матеріалів до країни.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg писало, що ЄС готує санкції проти більш ніж 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Це найбільша кількість фірм, внесених до чорного списку в межах одного пакету.

Водночас FT писало, що великі санкційні пакети ЄС проти Росії можуть залишитися в минулому. Брюссель хоче відмовитися від багаторічної стратегії.

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