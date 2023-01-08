У Латвії через навалу росіян хочуть змінити закон про репатріацію

Відомо, що відповідний пояснювальний звіт на розгляд уряду було подано Міністерство оборони країни. У документі вказано на постійне підвищення інтересу громадян Росії до переїзду у Латвію.

Прийнятий у 1995 році закон про репатріацію мав полегшити можливість для людей родом з цього регіону повернутися на батьківщину. При цьому уже в 2010 році році 85% заявок на переїзд було подано громадянами Росії, Білорусі та України. А от у 2022 рік заявки від росіян склали 81% серед усіх. Так, Латвія протягом року отримала 430 запитів від громадян Росії. Однак лише 220 з них змогли підтвердити статус репатріанта або члена родини репатріанта.

В Мінооборони зауважили, що часто заявники ніяким іншим способом не пов’язані з країною. Вони не мають у Латвії родичів, з якими регулярно підтримують зв’язок чи жодного разу не приїздили туди. При цьому вони мандрували до інших європейських країн. З цього слідує, що скоріше за все насправді вони не зацікавлені жити саме у Латвії.

У доповіді МВС пишуть, що після оголошення у Росії "часткової" мобілізації запитання про процедуру репатріації почали надходити від людей, які зацікавлені мати посвідку на проживання у Латвії на випадок, якщо їм буде загрожувати повістка.

Також відомі факти підробки росіянами документів, які необхідно подавати разом із заявкою. По цій причині було зупинено близько 200 посвідок.

У відомстві звернули увагу на те, що після отримання статусу репатріанта ці люди можуть подаватися і на громадянство Латвії. Це також може призвести до підробки документів.

З цього слідує, що закон вже не має свого основного призначення - сприяти поверненню людей, які колись поїхали з країни через загрозу репресій чи асиміляції або війну.