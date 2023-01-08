В Латвии из-за нашествия россиян хотят изменить закон о репатриации

Известно, что соответствующий объяснительный отчет на рассмотрение правительства был представлен Министерством обороны страны. В документе указано постоянное повышение интереса граждан России к переезду в Латвию.

Принятый в 1995 году закон о репатриации должен облегчить возможность для людей родом из этого региона вернуться на родину. При этом уже в 2010 году 85% заявок на переезд были поданы гражданами России, Белоруссии и Украины. А вот в 2022 году заявки от россиян составили 81% среди всех. Так, Латвия за год получила 430 запросов от граждан России. Однако только 220 из них смогли подтвердить статус репатрианта или члена семьи репатрианта.

В Минобороны отметили, что часто заявители никаким иным способом не связаны со страной. У них нет в Латвии родственников, с которыми регулярно поддерживают связь или ни разу не приезжали туда. При этом они путешествовали в другие европейские страны. Из этого следует, что, скорее всего, на самом деле они не заинтересованы жить именно в Латвии.

В докладе МВД пишут, что после объявления в России "долевой" мобилизации вопроса о процедуре репатриации начали поступать от людей, которые заинтересованы иметь вид на жительство в Латвии на случай, если им будет угрожать повестка.

Также известны факты подделки россиянами документов, которые необходимо подавать вместе с заявкой. По этой причине было остановлено около 200 видов.

В ведомстве обратили внимание, что после получения статуса репатрианта эти люди могут подаваться и на гражданство Латвии. Это также может привести к подделке документов.

Из этого следует, что закон уже не имеет своего основного назначения - способствовать возвращению людей, когда-то уехавших из страны из-за угрозы репрессий или ассимиляции или войны.