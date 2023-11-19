У Латвії для будівництва інфраструктури на кордоні з РФ залучать військових

У Міністерстві внутрішніх справ Латвії заявили, що з метою підвищення темпів будівництва інфраструктури безпеки кордону було розглянуто можливість залучення ресурсів Національних збройних сил до будівництва інфраструктури.

Планується, що за підтримки військових можуть бути побудовані дві ділянки протяжністю 11,07 км і 8,45 км відповідно.

Ставлення Латвії до РФ після її нападу на Україну

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобілі з російською реєстрацією, водій та пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні написи російською мовою".

Слід зазначити, що спецслужби Латвії на початку жовтня вийшли із заявою, в якій прогнозують високий ризик агресивних операцій із боку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.