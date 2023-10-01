Латвія прогнозує високий ризик агресивних операцій з боку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За даними видання, діяльність російських спецслужб має агресивний характер і становить значну загрозу колективній безпеці країн НАТО і ЄС, а також національній безпеці Латвії.

Латвійські спецслужби повідомили, що політика Росії включає підготовку до повномасштабного конфлікту з НАТО.

Вони також підкреслили, що Росія не тільки проєктує і розробляє сценарії воєнного нападу, а й планує ослаблення противника на всіх напрямках і етапах гібридної війни.

Крім того, за даними видання, загрозу безпеці Латвії становлять і білоруські спецслужби, які все частіше координують свою діяльність з російськими.

Видання зазначає, що у контексті війни Росії проти України пріоритетом розвідки є політична і військова підтримка України західними країнами, зокрема Латвією, а також вироблення політики щодо Росії.

Спецслужби запевнили, що політика безпеки Латвії, її військовий потенціал і потенціал цивільної оборони, критична інфраструктура, механізми управління кризовими ситуаціями та безпека кордонів також є важливими об'єктами розвідки російських спецслужб.

Відносини Латвії та Росії

Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".

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