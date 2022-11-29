Латвія заявляє, що Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромам Росії

Україна повинна мати можливість завдавати ударів по аеродромах та ракетним складам РФ, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса, яку приводить Financial Post.
Рінкевичс додав, що союзники НАТО не повинні боятися ескалації, а Збройні сили України повинні мати право атакувати аеродроми на території РФ. Оскільки саме з цих територій злітають літаки, які атакують цивільну інфраструктуру в Україні.
Хоча США не наклали обмежень на те, як Україна використовує зброю, вони досі відмовлялися відправляти зброю з достатньою дальністю дії, щоб завдати удару по території Росії.
"Кілька інших держав-членів також вважають, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю", - додав голова МЗС Латвії.
Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є передача Збройним силам ракет дальністю 800 кілометрів.
У Республіканській партії відреагували на відступ російських військ із Херсона та закликали президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, включаючи далекобійні ракети ATACMS.
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