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Латвія заявляє, що Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромам Росії

Фото: Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна повинна мати можливість завдавати ударів по аеродромах та ракетним складам РФ, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Латвії Едгарса Рінкевичса, яку приводить Financial Post.

Рінкевичс додав, що союзники НАТО не повинні боятися ескалації, а Збройні сили України повинні мати право атакувати аеродроми на території РФ. Оскільки саме з цих територій злітають літаки, які атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

Хоча США не наклали обмежень на те, як Україна використовує зброю, вони досі відмовлялися відправляти зброю з достатньою дальністю дії, щоб завдати удару по території Росії.

"Кілька інших держав-членів також вважають, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю", - додав голова МЗС Латвії.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є передача Збройним силам ракет дальністю 800 кілометрів.

У Республіканській партії відреагували на відступ російських військ із Херсона та закликали президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, включаючи далекобійні ракети ATACMS.

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