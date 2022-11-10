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У Республіканській партії закликали Байдена передати Україні ракети ATACMS

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Четвер 10 листопада 2022 15:08
У Республіканській партії закликали Байдена передати Україні ракети ATACMS Фото: у Республіканській партії закликали Байдена передати Україні ракети ATACMS (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Республіканській партії відреагували на відступ російських військ із Херсона та закликали президента США Джо Байдена надати Україні більше зброї, включаючи далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNS.

Зокрема, конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників із закордонних справ, Майкл Маккол закликав Байдена озброїти Україну "правильною зброєю".

"Адміністрації Байдена давно настав час надати Києву всю необхідну зброю, у тому числі ATACM більшої дальності, щоб Путін і всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти агресивні війни, що не спровоковані", - заявив він.

Маккол також додав, що із "правильною зброєю" Україна зможе відвоювати всі захоплені Росією регіони.

Американське видання зазначає, що це не єдиний республіканець, котрий підтримує посилення військової допомоги України. Член Палати представників Майк Роджерс (від Алабами) ще у вересні також висловився за те, щоб надати Україні ракети ATACM.

"Я не можу уявити, наскільки успішнішим був би контрнаступ України, якби президент Байден надав Україні всю зброю великої дальності, про яку вони просили", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Байден висловився щодо передачі Україні HIMARS. У своїй заяві він нібито натякнув, що далекобійні ракети на 257 км уже могли бути передані українській стороні.

Ми писали, що на початку жовтня посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Київ активно обговорює із Вашингтоном питання передачі ракет великої дальності. А видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна нібито запросила ATACMS для продовження наступу 2023 року.

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