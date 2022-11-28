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Данілов назвав найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 17:20
Данілов назвав найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є передача Збройним силам ракет дальністю 800 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Данілов пояснив, як значно зекономити на генераторах, які останнім часом партнери передають Україні.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 кілометрів", - заявив секретар РНБО.

Також Данілов пояснив, що бажано було отримати ракети, дальність яких була більшою за 800 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше Данілов прокоментував удари РФ по енергетичних об'єктах. За його словами, росіяни ведуть "героїчну" боротьбу з ГЕС та ТЕЦ.

Також ми писали, як Росія вибирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними. У РФ знають, як працює енергетична система України, тож прицільно б'є по інфраструктурі.

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