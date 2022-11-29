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Латвия заявляет, что Украина должна иметь право наносить удары по аэродромам России

Фото: Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина должна иметь возможность наносить удары по аэродромам и ракетным складам РФ, с которых наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, которое приводит Financial Post.

Ринкевичс добавил, что союзники НАТО не должны бояться эскалации, а вооруженные силы Украины должны иметь право атаковать аэродромы на территории РФ. Поскольку именно с этих территорий взлетают самолеты, атакующие гражданскую инфраструктуру в Украине.

Хотя США не наложили ограничений на то, как Украина использует оружие, они до сих пор отказывались отправлять оружие с достаточной дальностью действия, чтобы нанести удар по территории России.

"Несколько других государств-членов также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по поводу того, как она использует оружие", - добавил глава МИД Латвии.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины является передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

В Республиканской партии отреагировали на отступление российских войск из Херсона и призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

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