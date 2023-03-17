Латвія запровадила санкції щодо 35 громадян РФ: хто потрапив у список

У п'ятницю, 17 березня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення про включення 35 громадян Російської Федерації, які підтримали російську агресію в Україні, до списку осіб нон грата в Латвійській Республіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Латвії.
"Згідно з рішенням, прийнятим відповідно до частини другої статті 61 Закону про імміграцію, цим особам буде заборонено в'їзд до Латвії на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.
До списку увійшли наступні особи:
"Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну, розв'язану Росією проти України, яка триває вже понад рік і в якій через жорстокість російських збройних сил гинуть українські мирні жителі та солдати. Підтримка звірств, що творяться кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах; тому в'їзд таких осіб до Латвії не допускається", - додали в МЗС.
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявляв, що країни-члени Європейського союзу мають офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС цього року, навіть якщо військові дії триватимуть.
У вівторок, 14 березня, уряд Латвії схвалив рішення про безоплатну передачу Україні ще 18 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.