Латвия ввела санкции в отношении 35 граждан РФ: кто попал в список

В пятницу, 17 марта, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о включении 35 граждан Российской Федерации, поддержавших российскую агрессию в Украине, в список лиц нон грата в Латвийской Республике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа Латвии.
"Согласно решению, принятому в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
В список вошли следующие лица:
"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну, развязанную Россией против Украины, которая продолжается уже более года и в которой из-за жестокости российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, творимых в преступных кремлевских режимах; поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается", - добавили в МИД.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что страны-члены Европейского союза должны официально начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году, даже если военные действия будут продолжены.
Во вторник, 14 марта, правительство Латвии одобрило решение о безвозмездной передаче Украине еще 18 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
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