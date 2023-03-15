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Прем'єр Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року

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Рига, Середа 15 березня 2023 16:05
Прем'єр Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року Фото: прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Валерія Поліщук

Країни-члени Європейського союзу мають офіційно розпочати переговори про вступ України до ЄС цього року, навіть якщо військові дії триватимуть.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, переговори про вступ до ЄС необхідно розпочати з трьох причин, перша з яких - це допоможе "зміцнити моральний дух і рішучість української армії та народу не піддаватися російській агресії".

"По-друге, відкриття переговорів зміцнить мету і темпи необхідних реформ, які Україна, як і будь-яка інша країна-кандидат, повинна пройти, щоб отримати право на вступ до ЄС. І, по-третє, результат успішної заявки України на вступ до ЄС додасть необхідної сили та економічного потенціалу нашому єдиному ринку. Загалом, суцільна перемога", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна продовжує захищати європейську демократію своєю кров'ю, тому переговори про членство в ЄС мають розпочатися цього року.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатися як благодійність, оскільки це цікавить і для самої Європи.

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