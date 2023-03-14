Латвія передасть Україні ще 18 конфіскованих автомобілів

У вівторок, 14 березня, уряд Латвії схвалив рішення про безоплатну передачу Україні ще 18 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM .

Швидкі правові зміни, введені в Латвії, означають, що автомобілі, конфісковані державою у п'яних водіїв, тепер можуть бути відправлені на допомогу Україні в її захисті від РФ.

Початкові власники не отримують жодної компенсації, що робить їхнє рішення випити і сісти за кермо надзвичайно дорогим і спонукає людей в інших країнах закликати свої уряди прийняти аналогічні схеми.

"У Латвії ми знаємо важливість незалежності та демократії, тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма силами. Кожна допомога, велика чи маленька, наближає Україну до перемоги в жорстокій і несправедливій повномасштабній війні Росії", - заявила парламентський секретар Міністерства фінансів Каріна Плока.

Крім того, Міністерство фінансів Латвії наповнить автомобілі продуктами та необхідними речами.

Нагадаємо, 16 лютого уряд Латвії дозволив передавати українським військовим конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

Минулого тижня Латвія передала перші вісім автомобілів, які були конфісковані за водіння у нетверезому стані.

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