Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах

Примерно треть студентов частных вузов Латвии учились в прошлом году на русском языке

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Об этом сообщает Delfi.

Так, Министерство образования и науки страны предлагает разрешить вузам и колледжам, которые реализуют программы обучения на языке, что не соответствует требованиям закона, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Как пояснили агентству LETA в министерстве, изменения, регулирующие применение языков в частных вузах, следуют за недавно утвержденным поправкам к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе.

Как отмечается, теперь закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах.

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить одним из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов Латвии учились в прошлом году на русском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июня 2018 года суд Молдовы отменил закон о статусе русского языка как языка межнационального значения.