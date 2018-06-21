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Латвія заборонила навчання російською мовою в приватних вузах

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 18:53
Фото: Латвия (flickr.com/Latvian Institute)
Фото: Латвия (flickr.com/Latvian Institute)

Приблизно третина студентів приватних вузів Латвії навчалися в минулому році російською мовою

Сейм Латвії прийняв в остаточному читанні поправки до закону про вузи, які передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних вузах і коледжах. Про це повідомляє Delfi.

Так, Міністерство освіти і науки країни пропонує дозволити вузам і коледжам, які реалізують програми навчання мовою, що не відповідає вимогам закону, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації програм. Однак після 1 січня 2019 року прийом студентів на такі програми не буде дозволений.

Відповідно до чинного закону, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання за програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні і культурні програми).

Як пояснили агентству LETA в міністерстві, зміни, які регулюють вживання мов в приватних вузах, слідують за недавно затвердженими поправками до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід на навчання тільки державною мовою в середній школі.

Як зазначається, тепер закон про вузи регулював використання мов тільки в державних вузах.

Навчання у вузах, як і раніше, можна буде проводити однією з мов ЄС. У державних вузах Латвії навчання мовами ЄС можливе лише в окремих випадках - для іноземних студентів і за програмами, передбаченими договорами про міжнародне співробітництво. При цьому іноземні студенти обов'язково вивчають латиську мову, якщо навчання триває довше шести місяців.

Приблизно третина студентів приватних вузів Латвії навчалися в минулому році російською мовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 4 червня 2018 року суд Молдови скасував закон про статус російської як мови міжнаціонального значення.

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Теги публікації: Латвия, русский язык  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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