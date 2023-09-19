Латвія закрила прикордонний перехід з Білоруссю

Робота латвійського пункту перетину кордону "Сілене" призупинена, однак інший пункт перетину кордону з Білоруссю залишиться відкритим для вантажного транспорту, а також для термінових гуманітарних перевезень або в разі надзвичайних ситуацій.

За даними видання, ініціативу закриття прикордонного пункту "Сілене" оголосив минулого тижня начальник прикордонної служби Гунтіс Пуятс, який сказав, що ситуація була "ймовірно, найбільш напруженою за ці три роки, починаючи з 2021 року".

LSM заявляє, що напруженість на кордоні між Латвією та Білоруссю, яка є найближчим союзником Росії, зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У вересні цього року співробітники прикордонної служби Латвії запобігли 1 773 незаконним перетинанням кордону.

Ситуація на кордоні значно загострилася на початку літа цього року після того, як бійці приватної найманої групи Вагнера перебралися з Росії до Білорусі. Але після смерті ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідність закриття кордону з Білоруссю стала менш актуальною, оскільки загроза вторгнення найманців "Вагнера" зменшилася.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше, заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.

У разі прибуття на кордон автомобіля з російською реєстрацією у водія й пасажирів будуть два варіанти: повернутись до Росії, або ж перетнути кордон без автомобіля, який можуть конфіскувати.

Вчора, 15 вересня, до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.

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