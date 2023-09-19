Латвия закрыла пограничный переход с Беларусью

Работа латвийского пункта пересечения границы "Силене" приостановлена, однако другой пункт пересечения границы с Беларусью останется открытым для грузового транспорта, а также срочных гуманитарных перевозок или в случае чрезвычайных ситуаций.

По данным издания, инициативу закрытия пограничного пункта "Силене" объявил на прошлой неделе начальник пограничной службы Гунтис Пуятс, который сказал, что ситуация была "вероятно, самой напряженной за эти три года, начиная с 2021 года".

LSM заявляет, что напряженность на границе между Латвией и Беларусью, которая является ближайшим союзником России, возросла после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В сентябре этого года сотрудники пограничной службы Латвии предотвратили 1 773 незаконных пересечения границы.

Ситуация на границе значительно обострилась в начале лета этого года после того, как бойцы частной наемной группы Вагнера перебрались из России в Беларусь. Но после смерти главаря "Вагнера" Евгения Пригожина президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимость закрытия границы с Беларусью стала менее актуальной, поскольку угроза вторжения наемников "Вагнера" уменьшилась.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран.

В случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией у водителя и пассажиров будут два варианта: вернуться в Россию или пересечь границу без автомобиля, который могут конфисковать.

Вчера, 15 сентября, к аналогичным ограничениям присоединилась и Финляндия.

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