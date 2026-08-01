Латвія закрила єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Міністр повідомив, що через технічні причини рух через кордон між Латвією та Білоруссю тимчасово припинено.

"Просимо тих, хто ще не повернувся до Латвії, скористатися іншими маршрутами", - звернувся Домбрава.

Як повідомило латвійське видання LSM з посиланням на Державну прикордонну службу, збій стався у єдиному діючому пункті пропуску "Патернієкі".

Через порушення роботи інформаційних систем прикордонники наразі не можуть здійснювати контроль осіб і транспортних засобів.

Причини несправності та строки її усунення поки невідомі. Державна прикордонна служба Латвії пообіцяла оперативно інформувати про відновлення роботи пункту пропуску.

Напередодні Домбрава також рекомендував жителям країни утриматися від поїздок до Білорусі або повернення через цей напрямок. За його словами, в умовах гібридної міграційної політики Мінська безпечний рух через кордон може бути ускладнений.

Крім того, міністр повідомив, що Естонія направила додаткових прикордонників для посилення охорони зовнішнього кордону Латвії.

На початку липня латвійський уряд продовжив до кінця року режим посиленої охорони окремих ділянок кордону з Білоруссю через збереження високої кількості спроб незаконного перетину державного кордону.