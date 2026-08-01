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Латвия закрыла единый пункт пропуска на границе с Беларусью

13:39 01.08.2026 Сб
2 мин
Власти призвали граждан выбирать альтернативные маршруты
aimg Мария Науменко
Фото: латвийский пограничник на границе с Беларусью (Getty Images)

Пересечь границу между Латвией и Беларусью пока невозможно. Единый действующий пункт пропуска был закрыт, а причины и сроки восстановления его работы пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы.

Министр сообщил, что по техническим причинам движение через границу между Латвией и Беларусью временно приостановлено.

"Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами", – обратился Домбрава.

Как сообщило латвийское издание LSM со ссылкой на Государственную пограничную службу, сбой произошел в единственном действующем пункте пропуска "Патерниеки".

Из-за нарушения работы информационных систем пограничники не могут осуществлять контроль лиц и транспортных средств.

Причины неисправности и сроки ее устранения пока неизвестны. Государственная пограничная служба Латвии пообещала оперативно информировать о возобновлении работы пункта пропуска.

Накануне Домбрава также рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Беларусь или возвращение через это направление. По его словам, в условиях гибридной миграционной политики Минска безопасное движение через границу может быть затруднено.

Кроме того, министр сообщил, что Эстония направила дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы Латвии.

В начале июля латвийское правительство продлило до конца года режим усиленной охраны отдельных участков границы с Беларусью из-за сохранения высокого количества попыток незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, ранее Латвия объявила о постепенной смене дорожных указателей, на которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси.

По данным латвийских властей, на государственных дорогах насчитывается 235 дорожных знаков с названиями городов России и Белоруссии. Их будут заменять при плановых ремонтах и обновлении дорожной инфраструктуры, без привлечения дополнительных средств из бюджета. Примерная стоимость работ составляет 120 тысяч евро.

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