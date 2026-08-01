Латвия закрыла единый пункт пропуска на границе с Беларусью

Министр сообщил, что по техническим причинам движение через границу между Латвией и Беларусью временно приостановлено.

"Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами", – обратился Домбрава.

Как сообщило латвийское издание LSM со ссылкой на Государственную пограничную службу, сбой произошел в единственном действующем пункте пропуска "Патерниеки".

Из-за нарушения работы информационных систем пограничники не могут осуществлять контроль лиц и транспортных средств.

Причины неисправности и сроки ее устранения пока неизвестны. Государственная пограничная служба Латвии пообещала оперативно информировать о возобновлении работы пункта пропуска.

Накануне Домбрава также рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Беларусь или возвращение через это направление. По его словам, в условиях гибридной миграционной политики Минска безопасное движение через границу может быть затруднено.

Кроме того, министр сообщил, что Эстония направила дополнительных пограничников для усиления охраны внешней границы Латвии.

В начале июля латвийское правительство продлило до конца года режим усиленной охраны отдельных участков границы с Беларусью из-за сохранения высокого количества попыток незаконного пересечения государственной границы.