Латвия выразила поддержку Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе, - МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в Евросоюзе, НАТО и других международных площадках, чтобы поддержка Украины в противостоянии с РФ была эффективно. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим латвийским коллегой Едгарсом Ринкевичсом.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ходе беседы Кулеба рассказал Ринкевичсу о положении на юго-востоке Украины, включая обострение в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Министр отметил нарушения режима прекращения огня, стягивание российских войск к границе и усиление российской пропаганды
Ринкевичс выразил солидарность с Украиной, заверил в непоколебимой поддержке Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации.
Латвийский министр заверил, что его будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в Евросоюзе, НАТО и на других международных площадках, чтобы поддержка Украины в противостоянии российской агрессии была более эффективной.
Отметим, в интервью газете Liberation Кулеба объяснил усиление агрессии со стороны России против Украины. По словам министра, таким образом Москва пытается запугать украинские власти, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах по урегулированию на Донбассе.
Добавим, Россия стянула войска к границе с Украиной и сегодня начала контрольную проверку боеготовности армии. В разведке предупреждают о возможности наступления на Донбассе.
Кроме того, Россия пригрозила Украине, что вступление в НАТО может ухудшить ситуацию на Донбассе.