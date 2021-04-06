ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Латвия выразила поддержку Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе, - МИД

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 21:35
Латвия выразила поддержку Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в Евросоюзе, НАТО и других международных площадках, чтобы поддержка Украины в противостоянии с РФ была эффективно. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим латвийским коллегой Едгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе беседы Кулеба рассказал Ринкевичсу о положении на юго-востоке Украины, включая обострение в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Министр отметил нарушения режима прекращения огня, стягивание российских войск к границе и усиление российской пропаганды

Ринкевичс выразил солидарность с Украиной, заверил в непоколебимой поддержке Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации.

Латвийский министр заверил, что его будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в Евросоюзе, НАТО и на других международных площадках, чтобы поддержка Украины в противостоянии российской агрессии была более эффективной.

Отметим, в интервью газете Liberation Кулеба объяснил усиление агрессии со стороны России против Украины. По словам министра, таким образом Москва пытается запугать украинские власти, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах по урегулированию на Донбассе.

Добавим, Россия стянула войска к границе с Украиной и сегодня начала контрольную проверку боеготовности армии. В разведке предупреждают о возможности наступления на Донбассе.

Кроме того, Россия пригрозила Украине, что вступление в НАТО может ухудшить ситуацию на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз НАТО Латвия Дмитрий Кулеба
NEWS
Зеленский на этой неделе посетит Донбасс
Зеленский на этой неделе посетит Донбасс
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году