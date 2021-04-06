Это сигнал Украине и Западу: Кулеба объяснил эскалацию агрессии со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Россия усилила агрессию против Украины. По его словам, эскалация агрессии является сигналом России для Украины и стран Запада.

Об этом говорится в интервью министра газете Liberation, текст которого РБК-Украина получило от пресс-службы МИД.

По мнению Кулебы, Россия пытается запугать украинскую власть, чтобы сделать ее более сговорчивой на переговорах по урегулированию на Донбассе.

"Во-первых, это сигнал для Украины, попытка нас запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах. Россияне используют эту эскалацию, как способ укрепить свои позиции в нормандском формате", - пояснил он.

В то же время, по словам Кулебы, в Кремле хотят таким образом ответить странам Запада на санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Навальным.

"Месседж Кремля: что бы вы не делали, мы делаем и будем делать все, что захотим. Поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле гораздо шире, чем вопрос Украины", - отметил министр.

Глава МИД считает, что одной из причин такого поведения России является то, что российский президент недооценил Владимира Зеленского. По словам министра, Кремль считал, что готовый к диалогу Зеленский будет идти на уступки.

"Готовность к диалогу не означает, что президент Украины готов поступаться национальными интересами или решающими для будущего украинского государства вопросами. Как только россияне поняли это, они изменили свое поведение", - добавил он.