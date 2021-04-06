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Латвія висловила підтримку Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі, - МЗС

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 21:35
Латвія висловила підтримку Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Латвія підтримуватиме Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні з РФ була ефективно. Про це він сказав під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

В ході бесіди Кулеба розповів Рінкевічс про становище на південному сході України, включаючи загострення в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму. Міністр зазначив порушення режиму припинення вогню, стягування російських військ до кордону і посилення російської пропаганди

Рінкевічс висловив солідарність з Україною, запевнив в непохитної підтримки Латвією територіальної цілісності і суверенітету України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації.

Латвійський міністр запевнив, що його буде підтримувати Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО і на інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні російської агресії була більш ефективною.

Відзначимо, в інтерв'ю газеті Liberation Кулеба пояснив посилення агресії з боку Росії проти України. За словами міністра, таким чином Москва намагається залякати українську владу, щоб зробити її більш поступливою на переговорах з врегулювання на Донбасі.

Додамо, Росія стягнула війська до кордону з Україною і сьогодні почала контрольну перевірку боєготовності армії. У розвідці попереджають про можливість настання на Донбасі.

Крім того, Росія пригрозила Україні, що вступ в НАТО може погіршити ситуацію на Донбасі.

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