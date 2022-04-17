UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия выделила 100 тысяч евро для расследования военных преступлений России в Украине

Фото: Международный уголовный суд в Гааге (ANP)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Латвии выделило 100 тысяч евро для поддержки работы Международного уголовного суда в Гааге по расследованию военных преступлениях, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Инициировал поддержку Международного уголовного суда в Гааге вице-премьер, министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он также призвал другие страны поддержать экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения российской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году с постоянным местонахождением в Гааге, Нидерланды. Он регулируется Римским статутом Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, к которому присоединились 123 страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, где российские военные совершали зверства по отношению к мирным жителям.

Ранее Япония потребовала от Международного уголовного суда провести расследование преступлений России в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна России против Украины