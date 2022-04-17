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Латвия выделила 100 тысяч евро для расследования военных преступлений России в Украине

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Латвия, Воскресенье 17 апреля 2022 06:25
Латвия выделила 100 тысяч евро для расследования военных преступлений России в Украине Фото: Международный уголовный суд в Гааге (ANP)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Латвии выделило 100 тысяч евро для поддержки работы Международного уголовного суда в Гааге по расследованию военных преступлениях, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Инициировал поддержку Международного уголовного суда в Гааге вице-премьер, министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он также призвал другие страны поддержать экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения российской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году с постоянным местонахождением в Гааге, Нидерланды. Он регулируется Римским статутом Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, к которому присоединились 123 страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, где российские военные совершали зверства по отношению к мирным жителям.

Ранее Япония потребовала от Международного уголовного суда провести расследование преступлений России в Киевской области.

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