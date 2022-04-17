Латвия выделила 100 тысяч евро для расследования военных преступлений России в Украине

Правительство Латвии выделило 100 тысяч евро для поддержки работы Международного уголовного суда в Гааге по расследованию военных преступлениях, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Инициировал поддержку Международного уголовного суда в Гааге вице-премьер, министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он также призвал другие страны поддержать экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения российской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году с постоянным местонахождением в Гааге, Нидерланды. Он регулируется Римским статутом Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, к которому присоединились 123 страны.