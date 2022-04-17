Латвія виділила 100 тисяч євро для розслідування військових злочинів Росії в Україні
Уряд Латвії виділив 100 тисяч євро для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі з розслідування військових злочинах, скоєних Росією в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Ініціював підтримку Міжнародного кримінального суду в Гаазі віцепрем'єр, міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.
Він також закликав інші країни підтримати експертів для якнайшвидшого покарання військових злочинців і припинення російської агресії на території України.
Міжнародний кримінальний суд був створений у 2002 році з постійним місцеперебуванням в Гаазі, Нідерланди. Він регулюється Римським статутом Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, до якого приєдналися 123 країни.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі, де російські військові здійснювали звірства щодо мирних жителів.
Раніше Японія зажадала від Міжнародного кримінального суду провести розслідування злочинів Росії в Київській області.
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