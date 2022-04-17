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Латвія виділила 100 тисяч євро для розслідування військових злочинів Росії в Україні

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Латвія, Неділя 17 квітня 2022 06:25
Латвія виділила 100 тисяч євро для розслідування військових злочинів Росії в Україні Фото: Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (ANP)
Автор: Роман Мирончук

Уряд Латвії виділив 100 тисяч євро для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі з розслідування військових злочинах, скоєних Росією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Ініціював підтримку Міжнародного кримінального суду в Гаазі віцепрем'єр, міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.

Він також закликав інші країни підтримати експертів для якнайшвидшого покарання військових злочинців і припинення російської агресії на території України.

Міжнародний кримінальний суд був створений у 2002 році з постійним місцеперебуванням в Гаазі, Нідерланди. Він регулюється Римським статутом Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, до якого приєдналися 123 країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі, де російські військові здійснювали звірства щодо мирних жителів.

Раніше Японія зажадала від Міжнародного кримінального суду провести розслідування злочинів Росії в Київській області.

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