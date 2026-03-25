UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Латвія вручила ноту протесту РФ через інцидент на кордоні з дронами

21:30 25.03.2026 Ср
2 хв
Як відреагувала офіційна Рига та яку вимогу висунули Кремлю?
aimg Сергій Козачук
Фото: Латвія висловила протест РФ через порушення кордону дроном (Getty Images)

Латвія висловила офіційний протест Росії через порушення повітряного простору безпілотником, який залетів із території РФ у ніч на 25 березня.

Деталі дипломатичного протесту

Сьогодні, 25 березня 2026 року, МЗС Латвії викликало Тимчасового повіреного у справах РФ. Представнику російського посольства вручили ноту, яка категорично засуджує вторгнення БпЛА в латвійське небо.

Латвійська сторона наголосила, що агресивна війна Росії проти України створює непередбачувані ризики для безпеки всього регіону.

"Агресивна війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", - підкреслили в МЗС.

Рига вчергове висунула вимогу до Кремля "припинити агресію та вивести російські збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України".

Реакція на обстріли України

Під час зустрічі латвійські дипломати також окремо засудили масовані авіаудари РФ по цивільній інфраструктурі України, що відбулися 24 березня. Зокрема, йшлося про атаки на Львівську область, де постраждали мирні мешканці та об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Це частина варварського нападу Росії не лише на народ України, але й на глибоке історичне та культурне коріння України", - зазначили в МЗС Латвії, зазначивши, що ці дії є свідомим нищенням ідентичності.

Деталі про дрон, який "заблукав" у Латвії

Нагадаємо, сьогодні вночі російський дрон, який залетів у повітряний простір Латвії з боку РФ, був оснащений вибухівкою. За даними латвійських військових, ворожий БпЛА йшов на малій висоті, а його політ тривав 24 хвилини.

Крім того, 25 березня російські безпілотники залетіли одразу до кількох країн Балтії. В Естонії один із дронів врізався в димар електростанції, тоді як у Латвії зафіксували вибух іншого апарата, на місці якого згодом знайшли уламки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
