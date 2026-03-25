Латвия вручила ноту протеста РФ из-за инцидента на границе с дронами

Латвия выразила официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства беспилотником, который залетел с территории РФ в ночь на 25 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.
Сегодня, 25 марта 2026 года, МИД Латвии вызвал Временного поверенного в делах РФ. Представителю российского посольства вручили ноту, которая категорически осуждает вторжение БпЛА в латвийское небо.
Латвийская сторона подчеркнула, что агрессивная война России против Украины создает непредсказуемые риски для безопасности всего региона.
"Агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН", - подчеркнули в МИД.
Рига в очередной раз потребовала от Кремля "прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины".
Во время встречи латвийские дипломаты также отдельно осудили массированные авиаудары РФ по гражданской инфраструктуре Украины, которые состоялись 24 марта. В частности, речь шла об атаках на Львовскую область, где пострадали мирные жители и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Это часть варварского нападения России не только на народ Украины, но и на глубокие исторические и культурные корни Украины", - отметили в МИД Латвии, отметив, что эти действия являются сознательным уничтожением идентичности.
Напомним, сегодня ночью российский дрон, который залетел в воздушное пространство Латвии со стороны РФ, был оснащен взрывчаткой. По данным латвийских военных, вражеский БпЛА шел на малой высоте, а его полет длился 24 минуты.
Кроме того, 25 марта российские беспилотники залетели сразу в несколько стран Балтии. В Эстонии один из дронов врезался в дымоход электростанции, тогда как в Латвии зафиксировали взрыв другого аппарата, на месте которого впоследствии нашли обломки.