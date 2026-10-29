Латвия впервые будет председательствовать в Совбезе ООН: среди приоритетов - поддержка Украины

В ноябре Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН, сосредоточившись на поддержке Украины и противодействии российской пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

С 1 ноября 2026 года Латвия в месяц станет председателем Совета Безопасности ООН и будет руководить всеми официальными и неофициальными заседаниями структуры.

Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что председательство позволит стране не только повысить международную узнаваемость, но и продемонстрировать ответственную позицию.

Латвия планирует использовать авторские заседания для продвижения своих приоритетов.

Главной целью страны в Совете безопасности является укрепление собственной безопасности через активную поддержку Украины и недопущение нормализации российской агрессии.

Латвия прилагает усилия, чтобы война России против Украины оставалась среди ключевых тем повестки дня СБ ООН.

Страна стремится опровергать российскую пропаганду и объяснять международному сообществу глобальные последствия действий РФ.

Только в этом году по инициативе Латвии и европейских союзников прошли 16 официальных заседаний Совета Безопасности, посвященных Украине.

Кроме того, страна регулярно организует неформальные брифинги для других государств по актуальным мировым конфликтам.