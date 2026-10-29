Латвия впервые будет председательствовать в Совбезе ООН: среди приоритетов - поддержка Украины
В ноябре Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН, сосредоточившись на поддержке Украины и противодействии российской пропаганде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
С 1 ноября 2026 года Латвия в месяц станет председателем Совета Безопасности ООН и будет руководить всеми официальными и неофициальными заседаниями структуры.
Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что председательство позволит стране не только повысить международную узнаваемость, но и продемонстрировать ответственную позицию.
Латвия планирует использовать авторские заседания для продвижения своих приоритетов.
Главной целью страны в Совете безопасности является укрепление собственной безопасности через активную поддержку Украины и недопущение нормализации российской агрессии.
Латвия прилагает усилия, чтобы война России против Украины оставалась среди ключевых тем повестки дня СБ ООН.
Страна стремится опровергать российскую пропаганду и объяснять международному сообществу глобальные последствия действий РФ.
Только в этом году по инициативе Латвии и европейских союзников прошли 16 официальных заседаний Совета Безопасности, посвященных Украине.
Кроме того, страна регулярно организует неформальные брифинги для других государств по актуальным мировым конфликтам.
Напомним, что Комиссия ООН признала удары российских кафиров по энергетической инфраструктуре Украины военными преступлениями, назвав российского диктатора Владимира Путина главным виновником этих атак.
Между тем, Турция и ООН продолжают готовить переговоры между Украиной и РФ для достижения перемирия в Черном море и защиты судов с зерном.