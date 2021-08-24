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Латвия может возвести стену на границе с Беларусью в ближайшее время

Новина українською →
Латвия, Вторник 24 августа 2021 19:27
Латвия может возвести стену на границе с Беларусью в ближайшее время Фото: Латвия может возвести стену на границе с Беларусью в ближайшее время (facebook.com/rs.gov.lv3)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время Латвия может возвести стену на границе с Беларусью. Это связано с высоким потоком мигрантов, нелегально проникающих на территорию страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Латвии Эгилса Левитса во время эфира телеканала "Дождь".

По словам лидера Латвии, соответствующее решение может быть принято, если ситуация на границе с Беларусью и в дальнейшем будет напряженной.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Латвия приняла решение направить на границу с Беларусью батальон полиции специального назначения, чтобы помогать пограничникам во время патрулирования.

Также РБК-Украина сообщало о том, что Латвия объявила чрезвычайное положение на территории страны из-за мигрантов из Беларуси. Он будет действовать до 11 ноября.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что в Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты из Российской Федерации. У них пограничники обнаружили коронавирус.

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