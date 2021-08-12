Латвия направила на границу с Беларусью батальон полиции специального назначения
Государственная полиция Латвии направила на границу с Беларусью для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов батальон специального назначения. Его сотрудники будут оказывать пограничникам поддержку, в том числе при патрулировании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госполиции Латвии.
"Госполиция направила к границе на четыре недели 71 сотрудника батальона специального назначения со всех регионов Латвии, кроме Рижского", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на фоне чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, для предотвращения проникновения незаконных мигрантов на территорию страны, Госполиция будет оказывать поддержку пограничникам. Для этого мобилизован как личный состав полиции, так и материально-технические ресурсы.
Отмечается, что сотрудники батальона специального назначения уже приступили к патрулированию границы Латвии с Беларусью вместе с пограничниками.
Напомним, 10 августа Латвия объявила режим чрезвычайного положения в стране из-за миграционного кризиса. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября.
Отметим, в этот же день через границу с Беларусью в Латвию проникли мигранты с коронавирусом.