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Латвія витрачає більше 1% ВВП на допомогу Україні, - міністерка оборони

Фото: Латвія передає допомоги Україні на понад 1% від ВВП (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Латвія виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% від національного ВВП.

Про це заявила глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вона заявила, що Латвія підтримує усі ініціативи для посилення обороноздатності України. Наразі країна витрачає понад 1% власного ВВП на ці зусилля.

"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 000 українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших Збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - сказала Мурнієце.

Також вона підтримала пропозицію щодо збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру.

Допомога Україні від Латвії

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, нещодавно парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

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